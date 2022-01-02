محافظ شبوة يجتمع بالمكتب التنفيذي ويقول أن القيادات الادارية ستخضع للتقييم

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال محافظ محافظة شبوة ،عوض العولقي، اليوم الاحد، ان المحافظة على موعد قريب لتحريرها من فلول مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لايران.

وشدد خلال لقائه مع اعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الانتصار على الميليشيا .

ووفق وكالة سبأ الحكومية، أكد العولقي على اهمية تعزيز دور المكتب التنفيذي في ادارة العملية التنموية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين .

ووجه بهذا الصدد، بسرعة انجاز خطة عمل المكتب لهذا العام على ان تلامس الاحتياجات الفعلية لحاجة المحافظة من مشروعات التنمية في مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع اشار المحافظ، الى ان القيادات الادارية بالمحافظة ستخضع لعملية تقييم شاملة ودقيقة وشفافة.

وامس السبت، اعلنت قوات الجيش والوية العمالقة في محافظة شبوة ،تحرير مديرية عسيلان بالكامل،ودحر مليشيات الحوثي منها، في اطار عملية عسكرية واسعة لتحرير مديريات بيحان وعين وعسيلان.