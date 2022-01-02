أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في عدن وصنعاء مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد 2-يناير2022:
الأسعار في صنعاء:
شراء الدولار 599
بيع الدولار 601
شراء السعودي 158.40
بيع السعودي 158.70
أسعار الصرف في عدن والمحافظات المحررة:
شراء الدولار 913
بيع الدولار 930
شراء السعودي 240
بيع السعودي 250