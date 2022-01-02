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أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في عدن وصنعاء مساء اليوم

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد 2-يناير2022: 

الأسعار في صنعاء: 

 شراء الدولار 599

بيع الدولار 601

شراء السعودي 158.40

بيع السعودي 158.70

أسعار الصرف في عدن والمحافظات المحررة:

 شراء الدولار 913

بيع الدولار 930

شراء السعودي 240

بيع السعودي 250

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