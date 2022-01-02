هل اصيب ميسي بكورونا؟ النادي الباريسي يكشف الحقيقة

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي،اليوم الاحد، أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وثلاثة لاعبين آخرين أصيبوا بفيروس كورونا.

وكان نادي العاصمة الفرنسية قد أعلن السبت عن إصابة أربعة لاعبين لم يتم الكشف عن أسمائهم قبل أن يعلن اليوم عن إصابة ميسي وكل من الظهير الإسباني خوان برنات ومواطنه الحارس سيرجيو ريكو ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا.

وأكد سان جرميان بأن اللاعبين "سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي".