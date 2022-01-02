أسرع هزيمة عسكرية للحوثيين منذ بداية الحرب

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 182

تلقت جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من ايران ضربة عسكرية موجعة، بخسارتها مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وسقطت مواقع المليشيات تباعا بعد عملية عسكرية اطلقتها قوات الجيش والوية العمالقة صباح امس السبت.

وقالت مصادر عسكرية لمارب برس ان الجيش والوية العمالقة تمكنت من تطهير مديرية عسيلان بالكامل، بعد ان نجحت في السيطرة على مركز المديرية، والمواقع الاخرى.

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، سيطرت جماعة الحوثي على 3 مديريات جنوبي شبوة، بينها مديرية عسيلان التي استعادتها القوات الحكومية اليوم، إضافة إلى مديريتي بيحان وعين.

وامس أعلن محافظ شبوة عوض العولقي، نجاح أبطال الجيش وقوات العمالقة والمقاومة بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تحرير مديرية عسيلان في شبوة من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، وذلك ضمن انطلاق عملية عسكرية واسعة، اليوم، لتحرير مديريات بيحان التي تضم عسيلان وبيحان وعين من فلول المليشيا الحوثية.

وحيا المحافظ العولقي في تصريح نشرته وكالة (سبأ) الملاحم البطولية التي سطرها المقاتلون الأبطال من خلال تحقيق الانتصارات العسكرية المتلاحقة وبذل التضحيات الكبيرة والغالية على صعيد جبهات القتال في عسيلان عقب معارك ضارية ضد الحوثيين الذين فروا مذعورين أمام صلابة المقاتلين الصناديد بميادين الشرف والبطولة والحرية والكرامة .. منوها بتسلح المقاتلين الأشاوس بالعزيمة والإصرار والروح المعنوية العالية من أجل مواصلة القتال وتحرير مديريتي بيحان وعين من المليشيا الانقلابية.

في ذات السياق أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، السبت، اتصالاً هاتفياً بمحافظ شبوة عوض العولقي، للاطلاع على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية في عسيلان بالمحافظة.

وخلال الاتصال، حيا الرئيس كل القوات الوطنية المشاركة في عملية التحرير من قوات الجيش الوطني والعمالقة والمقاومة الشعبية.. داعياً كل أبناء شعبنا اليمني لتوحيد الصفوف ودعم أبطالنا الذين يخوضون معركة الدفاع ضد المليشيات الحوثية الايرانية.

وأشاد رئيس الجمهورية، بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني بإسناد ودعم أخوي صادق من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مؤكداً أن تلك الانتصارات الكبيرة ستظل محل فخر واعتزاز لكل ابناء الشعب اليمني الذي يتوق للخلاص من هذه العصابة الباغية وتحرير كامل التراب اليمني واستتباب الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع والدفع بعجلة التنمية والبناء إلى الأمام.

وشدد الرئيس، على ضرورة مواصلة هذه الانتصارات في مختلف جبهات القتال لما لها من أهمية على المستويين الامني والتنموي.. موجهاً الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم العسكري لأبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة.. مؤكداً في الوقت ذاته الاهتمام برعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى والمصابين، وكذا الاهتمام بعملية التدريب والتأهيل النوعي للقوات المسلحة والأمن.

وأكد رئيس الجمهورية، أن ابطال الجيش ورجال المقاومة هم صمام أمان للدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسابته الوطنية وسيحضون بكل الدعم والمساندة.. مثمناً استمرار جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في هذه المعركة المصيرية وكسر شوكة إيران ومشروعها الفارسي في المنطقة.

من جانبه ثمن محافظ شبوة اهتمام الرئيس بالمحافظة ومتابعته المستمرة للتطورات العسكرية والأوضاع الميدانية والمعيشية في المحافظة.. مؤكداً وقوف أبناء شبوة خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى تحقيق النصر على كامل التراب اليمني،وفقا لوكالة سبا.