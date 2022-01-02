مرصد دولي يدعو إلى تعزيز جهود الإغاثة للنازحين في مأرب عقب حريق منزل أسرة نازحة سلطات المهرة تحذر ”الانتقالي“ من جر المحافظة الي مربع الفوضى تعقيد أم انفراج.. أين يتجه اليمن سياسيا وعسكريا في 2022؟ عدن تستقبل الدفعة السادسة من المنحة النفطية السعودية لقطاع الكهرباء التحالف يعلن تدمير 4 مخازن ومنصات إطلاق للطائرات المُسيّرة في معسكر للحوثيين بصنعاء التحالف العربي يعلن عن تدمير مخازن للمسيرات ومنصات إطلاق بضربات جوية في صنعاء ”هادي“ يوجه بتقديم دعم عسكري كامل لقوات الجيش لمواجهة الحوثيين إصلاح سيئون ينظم لقاءً موسعاً لأنصارة ويؤكد وقوفة مع المطالب المشروعة لأبناء المحافظة الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف قطاع غزة هو الأعنف والأشرس الأولى منذ أزمة قرداحي وزير خارجية الكويت يزور لبنان هذا الشهر
دعا المرصد الاورمتوسطي حقوق الإنسان، الأحد، إلى تعزيز جهود الإغاثة للنازحين في مأرب، وذلك بعد أيام من احتراق منزل لأسرة نازحة أدى إلى وفاة وإصابة كامل أفراد الأسرة.
وقال المرصد في تغريدة حسابه على تويتر "بينما كان الأطفال حول العالم يحتفلون بالعام الجديد، فقد 3 أطفال يمنيين حياتهم وأصيب 3 آخرون بحروق متفاوتة نتيجة حريق شبّ في مكان إيوائهم بمخيم الجفينة للنازحين جنوبي مأرب".
وأضاف "هذا الحادث المؤسف جزء من واقع مأساوي يعيشه النازحون في المخيمات هناك وينبه إلى ضرورة تعزيز جهود الإغاثة".
والجمعة أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، مقتل ثلاثة أطفال وإصابة 3 آخرين بجوار والدهم ووالدتهم بحروق بالغة جراء حريق نشب في منزلهم بمخيم الجفينة أكبر مخيمات النزوح في مأرب، في ظروف صعبة يعشيها النازحون جراء التصعيد الحوثي في المحافظة.