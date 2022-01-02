عدن تستقبل الدفعة السادسة من المنحة النفطية السعودية لقطاع الكهرباء

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جرى في ميناء الزيت بمديرية البريقة في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، استقبال الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
تهدف المنحة، إلى تشغيل محطات الكهرباء بالمحافظات المحررة، وتبلغ كمية الدفعة السادسة 90 ألف طن متري منها 60 ألف طن ديزل و 30 ألف طن مازوت.
ووصلت إلى ميناء الزيت، يوم الخميس، سفينة محملة بشحنة وقود الديزل، فيما ستصل خلال الأيام القادمة سفينة أخرى محملة بالكمية المحددة من مادة المازوت، وذلك استكمالاً لوصول الدفعة السادسة كاملة.
ويبلغ إجمالي الكميات الواصلة من مادة الديزل 394 ألف طن، و 205 ألف طن من المازوت، من أصل الكميات المحددة باتفاقية المنحة النفطية البالغة 909 آلاف و 591 طناً مترياً من الديزل، و 351 ألفا و 304 طن متري من المازوت، بإجمالي مبلغ لمادتي الديزل والمازوت 422 مليون دولار أمريكي.