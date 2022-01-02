عدن تستقبل الدفعة السادسة من المنحة النفطية السعودية لقطاع الكهرباء التحالف يعلن تدمير 4 مخازن ومنصات إطلاق للطائرات المُسيّرة في معسكر للحوثيين بصنعاء التحالف العربي يعلن عن تدمير مخازن للمسيرات ومنصات إطلاق بضربات جوية في صنعاء ”هادي“ يوجه بتقديم دعم عسكري كامل لقوات الجيش لمواجهة الحوثيين إصلاح سيئون ينظم لقاءً موسعاً لأنصارة ويؤكد وقوفة مع المطالب المشروعة لأبناء المحافظة الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف قطاع غزة هو الأعنف والأشرس الأولى منذ أزمة قرداحي وزير خارجية الكويت يزور لبنان هذا الشهر أمريكا تنفذ تهديدها بشأن إثيوبيا وتوجه ضربة قوية للاقتصاد إلغاء نحو 4400 رحلة جوية حول العالم من بينها أكثر من 2500 رحلة في الولايات المتحدة التحالف: نجري مراقبة استخباراتية تحضيرا لضربة جوية ضد المليشيات في صنعاء
أعلن تحالف دعم الشرعية، الأحد، تدمير 4 مخازن ومنصات إطلاق لطائرات مُسيّرة ضمن عملية جوية استهدفت أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان للتحالف أنه واستجابة للتهديد تم ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
وأوضح التحالف أن قام بتدمير٤ مخازن للطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري.
وأكد التحالف "اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية" من العملية التي قال إنها "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وقال سكان محليون إن مقاتلات التحالف شنت صباح اليوم غارات جوية استهدفت معسكر النقل الثقيل في عصر، غرب صنعاء.
وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي، باتجاه جنوبي المملكة العربية السعودية.
وفي الآونة الأخيرة صعّدت مليشيا الحوثي هجماتها نحو الأراضي السعودية بطائراتها المسيرة والصواريخ الباليستية، في حوادث لاقت ادانة دولية واسعة.