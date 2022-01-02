عدن تستقبل الدفعة السادسة من المنحة النفطية السعودية لقطاع الكهرباء التحالف يعلن تدمير 4 مخازن ومنصات إطلاق للطائرات المُسيّرة في معسكر للحوثيين بصنعاء التحالف العربي يعلن عن تدمير مخازن للمسيرات ومنصات إطلاق بضربات جوية في صنعاء ”هادي“ يوجه بتقديم دعم عسكري كامل لقوات الجيش لمواجهة الحوثيين إصلاح سيئون ينظم لقاءً موسعاً لأنصارة ويؤكد وقوفة مع المطالب المشروعة لأبناء المحافظة الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف قطاع غزة هو الأعنف والأشرس الأولى منذ أزمة قرداحي وزير خارجية الكويت يزور لبنان هذا الشهر أمريكا تنفذ تهديدها بشأن إثيوبيا وتوجه ضربة قوية للاقتصاد إلغاء نحو 4400 رحلة جوية حول العالم من بينها أكثر من 2500 رحلة في الولايات المتحدة التحالف: نجري مراقبة استخباراتية تحضيرا لضربة جوية ضد المليشيات في صنعاء
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأحد عن "تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء"، مؤكدا تدمير "مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري".
وفي بيان له نقلته وكالة أنباء السعودية "واس"، قال التحالف: "استجابة للتهديد نفذنا ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، مشيرا إلى " تدمير 4 مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري".
وأضاف بيان التحالف: "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، لافتا إلى "اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية