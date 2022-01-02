”هادي“ يوجه بتقديم دعم عسكري كامل لقوات الجيش لمواجهة الحوثيين

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 332

وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي السبت، حكومته بتقديم دعم عسكري كامل لقوات الجيش الوطني لمواصلة معركتها المصيرية ضد المقاتلين الحوثيين.

وأكد الرئيس هادي خلال اتصال هاتفي بمحافظ شبوة عوض العولقي إن يجب "الاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى والمصابين"، والعمل على تدريب وتأهيل نوعي للقوات المسلحة والأمن، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

ودعا اليمنيين لتوحيد الصفوف ودعم قوات الجيش التي تخوض معركة الدفاع، مثنيا على كل القوات المشاركة في عملية التحرير من قوات الجيش والعمالقة والمقاومة الشعبية.

وفي سياق منفصل، اجرى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، مشيدا بالتقدم العسكري الجديد لقوات الجيش بالمحافظة، مؤكدا أن معركتهم ستنتصر لامحالة على الحوثيين.

وكانت قوات الجيش الوطني واخرى مدعومة إماراتيا، سيطروا على مديرية عسيلان شمالي غرب محافظة شبوة، بعد نحو ثلاثة أشهر على سقوطهم بيد المقاتلين الحوثيين في منتصف شهر سبتمبر الماضي.

ودفعت قوات التحالف الأيام الماضية بقوات عسكرية كبيرة من ألوية العمالقة، إلى الخطوط الأمامية على تخوم مديريات بيحان وعسيلان.

وتأتي هذه الحملة العسكرية، بعد أسبوع من إقالة محافظ شبوة محمد بن عديو المعارض القوى للتواجد الإماراتي، بموجب مرسوم رئاسي تحت ضغط التحالف بقيادة السعودية والإمارات.