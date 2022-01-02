إصلاح سيئون ينظم لقاءً موسعاً لأنصارة ويؤكد وقوفة مع المطالب المشروعة لأبناء المحافظة

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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نظم التجمع اليمني للإصلاح في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت اللقاء الموسع لأعضاء الإصلاح في المديرية.

وفي اللقاء قدم القيادي بالإصلاح الاستاذ فؤاد باربود التهاني بمناسبة حلول العام الجديد ، متمنياً أن يكون عام خير وبركة وانجلاء الغمة عن البلاد.

وتطرق باربود إلى التضحيات التي يسطرها افراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات العزة والصمود في سبيل صناعة اللحظة التاريخية الجديدة بإنهاء الانقلاب على الشرعية وإهالة التراب على المشروع الإمامي الذي أطل بقرونه من جديد.

وأوضح أن الإصلاح يدرك أهمية العمل المشترك مع بقية الأحزاب والمكونات السياسية على قاعدة أن عبء الوطن أكبر من أن يتحمله حزب واحد مهما بلغ به من القوة خصوصاً وأن اليمن لا زالت تتلمس طريقها نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ونوه القيادي في الإصلاح أن المرحلة الحالية تتطلب رص الصفوف وتعزيز التلاحم والتقارب ونبذ الصراع السياسي وتصفير الخصومات والتوحد جميعاً لاستعادة الدولة وبناء المشروع الوطني الكبير وهو اليمن الاتحادي المنشود.

ولفت القيادي في الإصلاح إلى موقف التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت الثابت ووقوفه مع حقوق ومطالب أبناء المحافظة و حقهم بحياة كريمة و إنهاء معاناته المستمرة في الخدمات العامة كالكهرباء والمياه.

وأكد أن هذه مطالب عامة والكل معني بها مشدداً على موقف الإصلاح الثابت ضد الاضرار بالمصالح العامة والخاصة .

واستبشر إصلاح حضرموت خيراً بالتحسن الذي طرأ على صرف العملة اليمنية مقابل العملات الاخرى وانخفاض سعر المحروقات وبعض المواد الغذائية و طالب إصلاح حضرموت بالمزيد من التحسن وثبات هذا التحسن وان لا يكون مجرد مضاربة بالعملة وعبث بمعيشة المواطن.

وطالب الاستاذ فؤاد باربود الحكومة والسلطات المحلية إلى التنبه لمطالب الناس والعمل على تسخير الامكانيات المتاحة لتحسين الخدمات وتوفير العيش الكريم للمواطن ، حاثا الحكومة والرئاسة إلى العودة إلى داخل الوطن لتفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود لقيادة معركة استعادة الدولة من المليشيات الحوثية .

وتم في ختام اللقاء الاستماع الى استفسارات وأسئلة ومداخلات أعضاء الاصلاح حول مستجدات المرحلة الحالية.