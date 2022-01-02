الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف قطاع غزة هو الأعنف والأشرس

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، ليل السبت/الأحد، بسماع دوي انفجارات غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد الإعلام الفلسطيني أن الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس. وأشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقع القادسية بـ 4 صواريخ.

مؤكدا في الوقت ذاته أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية ردت على طيران العدوان الإسرائيلي. ونشر الإعلام الفلسطيني مشاهد قال إنها للقصف الإسرائيلي على موقع القادسية، حيث أضاءت الانفجارات عنان السماء. ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة تلك المشاهد.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية بصاروخ من الطيران المروحي، استهدف خلالها موقع القادسية التابع للحركة في قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية غليانا واشتباكات عنيفة بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة نحو 90 فلسطينيا اليوم السبت، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني.

على الجانب الآخر، أفادت القناة 13 العبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة، ردا على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب.

وقال مصدر فلسطيني لـ "سبوتنيك"، "لا إصابات في القصف الإسرائيلي على أحد مواقع المقاومة غرب خانيونس"، مضيفا أن "حماس أطلقت صاروخين اثنين نحو البحر مع بدء القصف الإسرائيلي على غزة".

في سياق متصل، أكد شاهد عيان لـ "سبوتنيك"، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت نقطة للضبط الميداني في منطقة الغول شمال بلدة بيت لاهيا في قطاع غزة.

من جانبه، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه بموقع تويتر، شن الجيش هجوما على قطاع غزة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

كانت إسرائيل قالت، اليوم، إنها ستقوم برد عسكري على إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه مدينة تل أبيب سقطا في البحر المتوسط صباح اليوم السبت، بحسب إعلام عبري.