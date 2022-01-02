الأولى منذ أزمة قرداحي وزير خارجية الكويت يزور لبنان هذا الشهر

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أفاد مصدر رسمي لبناني مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح سيزور لبنان هذا الشهر.

ويعتبر هذا التطور هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة الخليجية - اللبنانية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب تصريحات سابقة، لوزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي، أدلى بها قبل تسلمه الحقيبة الوزارية، انتقد فيها التدخل السعودي في حرب اليمن.

وأشار المصدر إلى أن الوزير الكويتي الذي أعيد تكليفه بمهام وزارة الخارجية الكويتية في الحكومة الجديدة التي نالت ثقة البرلمان خلال الأسبوع المنصرم، أجرى اتصالين بكل من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، قدم خلالهما التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وجرى الاتفاق على أن يزور الصباح العاصمة اللبنانية الشهر الجاري.

وتزامن اتصال وزير الخارجية الكويتي مع اتصال آخر أجراه أيضا وزير الداخلية الكويتي أحمد منصور الأحمد الصباح بنظيره اللبناني بسام مولوي، شكر فيه الحكومة اللبنانية على نجاح أجهزتها الأمنية والجمركية في الكشف عن شحنة برتقال كانت تحتوي على كميات كبيرة من "الكبتاغون" المخدر في طريقها إلى دولة الكويت عبر مرفأ بيروت، بعد تنسيق أمني بين الجانبين.