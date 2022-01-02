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التحالف: نجري مراقبة استخباراتية تحضيرا لضربة جوية ضد المليشيات في صنعاء

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة، مساء السبت، اعتراض وتدمير 3 مُسيّرات حوثية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

 

وقال التحالف العربي، في بيان، إنه “تم رصد تهديد الطائرات المُسيّرة من داخل صنعاء”، مشيراً إلى أنه “يجري مراقبة استخباراتية وتحضيرًا عملياتيًا لضربات جوية ضد أي تهديد”.

 

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف العربي تدمير 17 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 160 من الانقلابيين الحوثيين في مأرب خلال ٢٤ ساعة.

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