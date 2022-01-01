على وقع انتصارات كبيرة للجيش..الرئيس «هـادي» يُهاتف محافظي «مـأرب وشبـوة»وهذا ما وجه به

السبت 01 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قال الرئيس هادي اليوم السبت، "ان معركتنا ستنتصر لامحالة على هذه العصابة المتمردة التي تحاول مراراً التهرب من تنفيذ بنود الاتفاقيات والجنوح للسلام ووقف نزيف الدم اليمني"، عقب انتصارات حققها الجيش في مأرب وشبوة.

جاء ذلك خلال اتصالين منفصلين مع محافظي مأرب وشبوة، حيث اشاد بالانتصارات التي يحققها الجيش والمقاومة في ضد ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، مشدداً على ضرورة توحيد كافة الجهود وحشد الطاقات ورص الصفوف في مواجهة عصابات التمرد الحوثية.

وأشار "أن المليشيات الايرانية التي تحشد كل وسائل الموت والقتل والدمار تجاه الابرياء والنازحين بمأرب سيكون على الدوام مصيرها الهزيمة والفشل وستظل تضحيات وصمود الابطال محل تقدير واعتزاز كافة ابناء الشعب"، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.

وفي اتصاله مع محافظ شبوة عوض العولقي، حيا الرئيس هادي القوات الوطنية المشاركة في عملية التحرير، داعياً كل أبناء الشعب لتوحيد الصفوف ودعم الابطال الذين يخوضون معركة الدفاع ضد المليشيات الحوثية الايرانية.

وقال "ان تلك الانتصارات الكبيرة ستظل محل فخر واعتزاز لكل ابناء الشعب اليمني الذي يتوق للخلاص من هذه العصابة الباغية وتحرير كامل التراب اليمني واستتباب الامن والاستقرار وتطبيع الاوضاع والدفع بعجلة التنمية والبناء الى الامام".

وشدد الرئيس، على ضرورة مواصلة هذه الانتصارات في مختلف جبهات القتال لما لها من اهمية على المستويين الامني والتنموي.

ووجه الرئيس هادي، الحكومة بتقديم كافة اوجه الدعم العسكري لأبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة، والاهتمام برعاية اسر الشهداء ومعالجة الجرحى والمصابين، وكذا الاهتمام بعملية التدريب والتأهيل النوعي للقوات المسلحة والامن.

وفي وقت سابق، أعلن محافظ شبوة عوض العولقي، مساء اليوم السبت 1 يناير/ كانون ثاني 2022، تحرير مديرية عسيلان من ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، وهي احدى مديريات بيحان بمحافظة شبوة (شرق اليمن).

وقال: "أن تحرير مديرية عسيلان في شبوة من مليشيا الحوثي ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقت لتحرير مديريات بيحان التي تضم عسيلان وبيحان وعين"،

ووجه محافظ شبوة، بفرض حالة الطوارئ ومنع التجوال بمديريات بيحان وعسيلان وعين، وقال: "أن أراضي المديريات الثلاث باتت مسرح للعمليات والمعارك الحربية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني في مواجهة المليشيات الحوثية من أجل تحريرها من فلول المليشيا".

وكانت قوات الجيش الوطني في محافظة شبوة، استقبلت الاثنين الماضي، تعزيزات عسكرية من قوات العمالقة قادمة من جبهة الساحل الغربي للمشاركة في معركة تحرير مديريات بيحان، وقالت وزارة الدفاع في موقعها الرسمي، إن "وحدات من قوات العمالقة وصلت اليوم الإثنين إلى محافظة شبوة، بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي".