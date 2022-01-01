صنم الحوثيين ينكسر.. محافظ شبوة يعلن تحرير كامل مديرية «عسيلان»ويوجه بفرض حالة الطوارئ وحضر التجوال في 3 مديريات

السبت 01 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلن محافظ شبوة عوض العولقي اليوم السبت ، نجاح أبطال الجيش وقوات العمالقة والمقاومة بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بتحرير مديرية عسيلان في شبوة من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، وذلك ضمن انطلاق عملية عسكرية واسعة، اليوم، لتحرير مديريات بيحان التي تضم عسيلان وبيحان وعين من فلول المليشيا الحوثية.

وحيا المحافظ العولقي في تصريح نشرته وكالة (سبأ) الملاحم البطولية التي سطرها المقاتلون الأبطال من خلال تحقيق الانتصارات العسكرية المتلاحقة وبذل التضحيات الكبيرة والغالية على صعيد جبهات القتال في عسيلان عقب معارك ضارية ضد الحوثيين الذين فروا مذعورين أمام صلابة المقاتلين الصناديد بميادين الشرف والبطولة والحرية والكرامة .. منوها بتسلح المقاتلين الأشاوس بالعزيمة والإصرار والروح المعنوية العالية من أجل مواصلة القتال وتحرير مديريتي بيحان وعين من المليشيا الانقلابية.

وكان محافظ شبوة عوض محمد العولقي قد وجه في وقت سابق من مساء اليوم السبت بفرض حالة الطوارئ ومنع التجوال بمديريات بيحان وعسيلان وعين .

وناشد المحافظ في تصريح صحفي المواطنين في تلك المديريات بضرورة الالتزام بهذه التوجيهات حفاظا على اروحاهم ...معتبراً اراضي المديريات الثلاث مسرح للعمليات والمعارك الحربية التي يخوضها ابطال الجيش من اجل تحريرها من فلول المليشيا الحوثية الانقلابية التابعة لايران .

ووجه المحافظ العولقي بضرورة نزول الفرق الهندسية المختصة لتصفية المواقع التي تم استعادتها بمديرية عسيلان.

هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم السبت سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع وتحركات مليشيات الحوثي في مديرية بيحان شمال غرب محافظة شبوة وذلك تمهيدا لاقتحامها من قبل قوات الجيش.

وفي وقت سابق من مساء اليوم افادت مصادر عسكرية لمأرب برس بان قوات الجيش وألوية العمالقة استكملت تحرير مديرية عسيلان بمحافظة شبوة من مليشيات الحوثي الإرهابية بشكل كامل بما فيها مركز المديرية.