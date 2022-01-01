شدد على مواصلة العمليات العسكرية..رئيس الوزراء يبارك تحرير مديرية عسيلان بـ شبوة

السبت 01 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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بارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم السبت ، الانتصارات الميدانية التي حققتها قوات الجيش والعمالقة بتحرير مديرية عسيلان بمحافظة شبوة من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وتابع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم، من مقر اقامته في دولة الامارات العربية المتحدة التي يزورها حاليا، مع محافظ شبوة عوض العولقي، سير العمليات العسكرية الميدانية ضد مليشيا الحوثي، والمعنويات العالية لاستكمال تحرير بقية المناطق في اطراف محافظة شبوة من سيطرة الانقلابيين.. منوها بدور الابطال في تحقيق هذا النصر بإسناد كبير من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على مواصلة العمليات العسكرية حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.. مشيرا الى حرص الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم والاسناد لقوات الجيش والمقاومة والشعب اليمني في هذه المعركة المصيرية والوجودية حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ شبوة الى تقرير حول الانتصارات التي حققها الابطال من قوات الجيش والعمالقة بتحرير مديرية عسيلان بالكامل، والمعنويات العالية لمواصلة هذا التقدم الميداني حتى تحرير كامل محافظة شبوة.. منوها بمتابعة دولة رئيس الوزراء المباشرة للعمليات العسكرية.