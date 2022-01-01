عاجل..الجيش يزف نبأ غير سار لـ سيّد «الحوثيين» من قلب مديرية عسيلان بشبوة

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افادت مصادر عسكرية مساء اليوم السبت لمأرب برس بان قوات الجيش وألوية العمالقة استكملت تحرير مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
وأكدت المصادر بأن قوات الجيش وقوات العمالقة تمكنت خلال الساعات القليلة الماضية من دحر مليشيات الحوثي الإرهابية من مديرية عسيلان بشكل كامل بما فيها مركز المديرية.
واوضحت المصادر بأن مليشيات الحوثي تلقت على ايدي القوات الحكومية ضربات عسكرية موجعه كبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة.
وكانت مصادر عسكرية قد افادت في وقت سابق من اليوم السبت لمأرب برس بان القوات الحكومية وألوية العمالقة شنت هجوما واسعا، صباح اليوم على مواقع المليشيات بمديرية عسيلان باسناد جوي من قبل طيران التحالف.