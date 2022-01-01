شدد على مواصلة العمليات العسكرية..رئيس الوزراء يبارك تحرير مديرية عسيلان بـ شبوة عاجل..الجيش يزف نبأ غير سار لـ سيّد «الحوثيين» من قلب مديرية عسيلان بشبوة حفل زفاف فخم لابنة فخامة الرئيس السابق بحضور فخامة الرئيس الحالي– فيديو الأمم المتحدة تناضل لإدخال أجهزة اتصالات جديدة تطالب بها المليشيات الحوثي الملك سلمان بن عبد العزيز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية دراسة جديدة تكشف التوابل التي تعمل على تحسن خصوبة الرجال رسالة ميسي في العام الجديد تعرف عليها مأرب : تدشين فعاليات الأسبوع الدعوي والإرشادي لتعزيز الهوية الوطنية عاجل في أول تصريح له حول معارك التحرير. محافظ شبوة يحي قوات الجيش وألوية العمالقة ورجال المقاومة طقس: توقعات بهطول أمطار شتوية على هذه المناطق في اليمن
شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي احتفال عقد قران ياسمين ابنة الرئيس المصري السابق المستشار عدلي منصور، حيث وقع السيسي على وثيقة الزواج كشاهد.
ووفقا للفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كشاهد على عقد القران أثناء الاحتفال.
وعقد القران، في دار القوات الجوية وسط التزام كامل بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.