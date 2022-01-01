حفل زفاف فخم لابنة فخامة الرئيس السابق بحضور فخامة الرئيس الحالي– فيديو

السبت 01 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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