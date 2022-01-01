الملك سلمان بن عبد العزيز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية

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أكمل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس عامه الـ86، فيما ضجت المواقع السعودية تهنئه بهذا الحدث متمنية له دوام الصحة والعافية.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة هاشتاغ "#الملك_سلمان_86_سنه".
وتصدر الوسم الترند على مواقع التواصل لتهنئة الملك بعيد ميلاده.
وولد الملك سلمان بن عبد العزيز في 31 ديسمبر 1935، وتلقى تعليمه المبكر في مدرسة الأمراء بالرياض التي كان يديرها عبد الله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام.
والعاهل السعودي هو الابن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وهو ملك السعودية السابع، ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والحاكم العشرون من أسرة آل سعود.
والملك سلمان أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، وأحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك عبد العزيز.