مأرب : تدشين فعاليات الأسبوع الدعوي والإرشادي لتعزيز الهوية الوطنية

السبت 01 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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دشن بمحافظة مأرب، اليوم، فعاليات "الأسبوع الدعوي الإرشادي لتعزيز الهوية اليمنية ودعم المعركة الوطنية" الذي ينظمه مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسة تنمية الشبابية الاجتماعية.

وتهدف فعاليات هذا الأسبوع الذي يأتي ضمن أنشطة برنامج جمع الكلمة، إلى حشد المجتمع بكل شرائحه ومكوناته الفاعلة لدعم المعركة الوطنية وحماية القيم والمبادئ المجتمعية والدفاع عن الهوية اليمنية وحماية المكتسبات الوطنية، وتفعيل دور العلماء والخطباء والمرشدين في جمع الكلمة وتوحيد الصف وتعزيز اللحمة الوطنية واستنفار كل الجمهوريين لمواجهة مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية والتصدي لمشروعها العنصري وفكرها الطائفي وإفشال مخططات إيران التوسعية في اليمن والمنطقة.

وأكد مدير مكتب الأوقاف بمأرب حسن القبيسي أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات الإرشادية والأنشطة الدعوية الهادفة لتوعية المجتمع بخطورة المشروع الإيراني التي تسعى مليشيات الحوثي الانقلابية لفرضه على اليمنيين بقوة السلاح مستهدفة الثقافة الوطنية والهوية اليمنية والعقيدة الإسلامية المعتدلة.