عاجل في أول تصريح له حول معارك التحرير. محافظ شبوة يحي قوات الجيش وألوية العمالقة ورجال المقاومة

السبت 01 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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أوضح محافظ شبوة الشيخ عوض ابن الوزير العولقي عن انطلاق عملية عسكرية واسعة صباح اليوم لتحرير مديريات بيحان وعين وعسيلان من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد أن العملية انطلقت صباح اليوم وحققت تقدمات كبيرة والسيطرة على بعض المواقع المهمة وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيا الحوثي.

وحيا المحافظ الانتصارات العسكرية المتلاحقة التي حققها أبطال الجيش وقوات العمالقة والمقاومة على صعيد جبهات القتال بمديرية عسيلان،مثمناً تضحياتهم الغالية لاستكمال تحرير ماتبقى من مديرية عسيلان حسب ما أورده مكتب الإعلام بمحافظة شبوة.