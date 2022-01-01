طقس: توقعات بهطول أمطار شتوية على هذه المناطق في اليمن

السبت 01 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وهطول أمطار شتوية وأجواء باردة في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ليوم السبت أنه من المتوقع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على المرتفعات الجبلية الغربية بخاصة محافظات حجة، المحويت و ريمة وعلى الأجزاء الغربية من صعدة وعمران وإب.

كما توقع هطول أمطار شتوية متفرقة على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، وتمتد غرباً إلى السهول الساحلية الغربية المحاذية لها.

ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة على أجزاء من محافظات صنعاء، لحج و الضالع.

وأشار المركز إلى أن الأجواء ستكون باردة إلى باردة نسبياً في المرتفعات الغربية بخاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، إب، البيضاء.

ونبه المركز سائقي المركبات في الطرقات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ريمة، إب من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ودعا المواطنين في المحافظات المتوقع هطول أمطار عليها إلى توخي الحيطة وعدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

كما نبه كبار السن والأطفال من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار : 5.0 ، صنعاء : 7.6 ، السدة : 9، عمران : 9.4 ، المحويت : 10.5 ، إب : 12.4 ، حجة : 12.4 .