عاجل: آخر المستجدات من شبوة وأين تدور المعارك وحقيقة دخول الجيش والعمالقة مركز مديرية عسيلان

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حققت القوات الحكومية، اليوم السبت، انتصارات كبيرة وتقدمات جديدة في جبهات الحرب المشتعلة بمحافظة شبوة (شمال شرق اليمن).
وتمكنت قوات العمالقة من التقدم في مديرية عسيلان غرب محافظة شبوة وسيطرت على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية.
واطلقت الوية العمالقة وقوات الجيش قبل ساعات عملية عسكرية في عسيلان، مع انباء عن سيطرتها على مركز المديرية وبعض المباني الحكومية.
وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان القوات الحكومية شنت هجوما واسعا، صباح اليوم على مواقع المليشيات في جبهة الصفراء بمديرية عسيلان باسناد جوي من قبل طيران التحالف، لتندلع اثر ذلك معارك عنفية،بين الجانبين.
واستعادة قوات الجيش وألوية العمالقة مواقع جبل حيد بن عقيل الاستراتيجي ولخضير في عسيلان شبوة،بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي، وفق المصادر .
ويطل جبل حيد بن عقيل على عدة مواقع هامة،وللسيطرة عليه اهمية استراتيجية كبيرة.
تزامن ذلك مع غارات شنتها طائرات التحالف على مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم في مديريات عسيلان وبيحان.