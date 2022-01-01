معارك طاحنة ومقتل 100 حوثي وتدمير 11 آلية للمليشيا في مأرب وشبوة خلال الساعات الماضية

السبت 01 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل 100 حوثي وتدمير 11 آلية لمليشيا الانقلاب خلال 19 عملية استهداف في مأرب في آخر 24 ساعة.

وذكرت مصادر موثوقة أمس (الجمعة) أن جبهات غرب محافظة شبوة في مديرية مرخة والصفراء تشهد اشتباكات متقطعة وتبادل قصف مدفعي منذ فجر اليوم.

وأضافت المصادر أن هذه الاشتباكات تجري بين ألوية العمالقة من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، في الوقت الذي تجري فيه تحضيرات لعملية عسكرية واسعة لتحرير المديريات الغربية لمحافظة شبوة.

وقد تصاعدت حالة الرفض والمقاومة الشعبية لمليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني ومحاولاتها السطو على أراضي وممتلكات المواطنين وتسليمها لعناصرها القادمين من صعدة.

من جهة أخرى، أثبتت صور نشرتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية.

وأشار التحالف إلى استخدام ميليشيا الحوثي للمعسكر في إطلاق صاروخين باليستيين من داخله باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية