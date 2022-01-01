معارك طاحنة ومقتل 100 حوثي وتدمير 11 آلية للمليشيا في مأرب وشبوة خلال الساعات الماضية وكيل كريستيانو رونالدو يحسم الجدل حول مستقبل النجم البرتغالي موسكو وواشنطن استبعدتا الاتحاد الأوروبي من مفاوضات يناير الدفاع الروسية تكشف لأول مرة عدد سفن لقواتها البحرية في المحيطات أفضل مشروب لمحاربة الشيخوخة وإعادة الزمن للوراء.. ولكن أردوغان: يكشف تفاصيل حرب الاقتصاد التركي والأليات المتخذة في نعاش العملة إسرائيل تشتري أحدث الأسلحة الأمريكية بـ3.1 مليار دولار استعدادا لمواجهة إيران تفاصيل حركة النهضة التونسية تعلن اختطاف نائب رئيسها بشرى سارة تزفها «الصحة العالمية» عن جائحة كورونا ناطق الجيش الوطني يرد على تصريحات مسيئة لـ قيادة الشرعية والجيش صدرت من ضابط «سعودي»
لطالما ما أثيرت الشائعات، حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو كلما تعثر فريقه مانشستر يونايتد في أي من مبارياته، رغم نجاح اللاعب في تسجيل 14 هدفا في النصف الأول من الموسم.
لينهي البرتغالي خورخي مينديز، وكيل رونالدو، الجدل حول حالة موكله الذي عاد إلى مانشستر يونايتد، قادما من يوفنتوس، الصيف الماضي.
وقال مينديز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الجمعة: "كريستيانو يشعر بسعادة بالغة في مانشستر يونايتد".
وأضاف "سيواصل تقديم مستويات رائعة كما اعتاد على مدار مسيرته، وهذا الموسم سيكون رائعا بالنسبة له.. أنا متأكد من ذلك".
ووصل رونالدو، إلى المركز الـ14 في قائمة الهدافين التاريخيين للشياطين الحمر بعدما سجل هدفه الـ132، خلال فوز فريقه على بيرنلي (3-1)، الخميس، في البريميرليغ.
كما يملك رونالدو 8 أهداف يحتل بها المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم