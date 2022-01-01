الدفاع الروسية تكشف لأول مرة عدد سفن لقواتها البحرية في المحيطات

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أطقم أكثر من 70 سفينة تابعة للبحرية الروسية موجودة الآن في مناطق مختلفة من المحيط العالمي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية.
وفقًا لبرقية تهنئة من القائد العام للقوات البحرية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أصبح عام 2021 مرحلة من التطور المستمر للأسطول الروسي، حيث قامت القوات البحرية بدور فعال في جميع أنشطة التدريب القتالي المخطط لها، وحسّنت معايير الجودة والمهارات في البحر والجو وعلى الشاطئ.
بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ أن مهمة الوجود البحري في المحيط العالمي قد تم حلها على مستوى عالٍ.
تقول البرقية إن البحرية الروسية أظهرت العام الماضي امتلاكها لمكانة محيطية والقدرة على العمل بفعالية في جميع خطوط العرض.
يشار إلى أنه وفقًا للمعلومات، اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، كان عدد سفن البحرية الروسية في المحيط العالمي أكثر من 80. رصد عسكري