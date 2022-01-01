أردوغان: يكشف تفاصيل حرب الاقتصاد التركي والأليات المتخذة في نعاش العملة

السبت 01 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن حكومته طورت آليات جديدة للتصدي لـ"الهجمات الأجنبية" التي تهدف إلى تقويض الاقتصاد التركي، حيث تشهد العملة الوطنية ضغوط حادة.

وذكر أردوغان في ظهور متلفز: "اتخذنا ونتخذ إجراءات لمنع التقلبات المفاجئة والسريعة وغير المبررة في أسعار الصرف الناتجة عن الطلب المحلي".

وأضاف الرئيس التركي: "طورنا آليات للتصدي للهجمات الأجنبية، وبطبيعة الحال، نقوم بكل هذا دون الانحراف عن مبادئ اقتصاد السوق الحر، ودون تقويض العلاقات القوية لبلادنا بالاقتصاد العالمي.

وعلى مدار عام 2021، فقدت الليرة أكثر من 50% من قيمتها، ورغم ذلك خفض البنك المركزي سعر الفائدة مرات عدة على التوالي.