أردوغان: يكشف تفاصيل حرب الاقتصاد التركي والأليات المتخذة في نعاش العملة إسرائيل تشتري أحدث الأسلحة الأمريكية بـ3.1 مليار دولار استعدادا لمواجهة إيران تفاصيل حركة النهضة التونسية تعلن اختطاف نائب رئيسها بشرى سارة تزفها «الصحة العالمية» عن جائحة كورونا ناطق الجيش الوطني يرد على تصريحات مسيئة لـ قيادة الشرعية والجيش صدرت من ضابط «سعودي» ”جاسوس الحوثي الأخطر وبقرته الحلوب“.. هل حان الوقت لتحرير قطاع الاتصالات والانترنت من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية؟ فنانة خليجية تنشر لقطات خاصة مع زوجها قبل طلاقهما- (فيديو) التحالف يكشف عن محرقة موجعة للمليشيات الحوثية بمحافظة مأرب فريق رياضي يقرر الانسحاب من كأس العالم للأندية.. والفيفا يحدد البديل دراسة تكشف السر الكامن وراء عيش الكثير من البشر حياة طويلة وعلاقة ذلك بالطعام نوعا وكما
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن حكومته طورت آليات جديدة للتصدي لـ"الهجمات الأجنبية" التي تهدف إلى تقويض الاقتصاد التركي، حيث تشهد العملة الوطنية ضغوط حادة.
وذكر أردوغان في ظهور متلفز: "اتخذنا ونتخذ إجراءات لمنع التقلبات المفاجئة والسريعة وغير المبررة في أسعار الصرف الناتجة عن الطلب المحلي".
وأضاف الرئيس التركي: "طورنا آليات للتصدي للهجمات الأجنبية، وبطبيعة الحال، نقوم بكل هذا دون الانحراف عن مبادئ اقتصاد السوق الحر، ودون تقويض العلاقات القوية لبلادنا بالاقتصاد العالمي.
وعلى مدار عام 2021، فقدت الليرة أكثر من 50% من قيمتها، ورغم ذلك خفض البنك المركزي سعر الفائدة مرات عدة على التوالي.