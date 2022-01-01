ناطق الجيش الوطني يرد على تصريحات مسيئة لـ قيادة الشرعية والجيش صدرت من ضابط «سعودي»

السبت 01 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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استنكر الناطق العسكري للجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي، مساء الجمعة، التصريحات المسيئة التي أطلقها الضابط السعودي المتقاعد حسن الشهري، ضد قيادة الدولة اليمنية والجيش ومحافظات الجمهورية المختلفة.

وأبدى العميد مجلي استغرابه تكرار مثل هذه التصريحات غير المسئولة التي تصب في خدمة العدو الإيراني ومليشياته الحوثية وتتناقض مع ما أسماها "المواقف الأخوية للأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يقفون مع إخوانهم اليمنيين"

وقال ناطق الجيش حسب موقع الجيش سبتمبر نت بإن تلك التصريحات لا تمت للواقع بصلة، معتبرًا إياها تعبيرًا عن انفعالات عاطفية شخصية بعيدة عن الواقع والحقيقة وناتجة عن تقديرات خاطئة لخطر التمدد الإيراني ومليشياته الحوثية.

وطالب العميد مجلي السلطات السعودية بوضع حد لمثل هذه التجاوزات والتصريحات التي تتماهى مع حملات التشويه والاساءات التي تستهدف قيادة الدولة والجيش الوطني المُقاتل الذي يسكب الدماء ويقدم التضحيات العظيمة دفاعاً عن الأمة اليمنية والعربية ويقدم قوافل الشهداء من أجل حرية وكرامة الشعب اليمني.

وثمّن ناطق الجيش دور الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لمساندة الشعب اليمني وقواته المسلحة لاستعادة دولته ووقفتهم الشجاعة لمواجهة مشاريع التمدد الايرانية المهددة للأمن القومي العربي والمصالح العالمية في المنطقة.