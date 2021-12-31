فنانة خليجية تنشر لقطات خاصة مع زوجها قبل طلاقهما- (فيديو)

الجمعة 31 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس- وكالات

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نشرت الفنانة العُمانية زارا البلوشي فيديو رومانسياً جمعها بزوجها الأخير، بدا فيه راكعاً أمامها ليقدّم لها خاتماً ويضعه في إصبعها، فهتفت من الفرحة.

وقالت البلوشي في تعليقها على الفيديو: “بعد زواجنا بـ3 شهور كل ما أزعل أتذكّر كل لحظة جميلة معه، ألو الشيطان وينك”.

وكانت البلوشي قد أعلنت أنّ هذه الزيجة هي الثانية في حياتها، وليست الثالثة، مع تشديدها على عدم منح الثقة المطلقة بالرجال. إذ قالت: “بعيداً عن الشو ما صرت أثق بالرجال، للأمانة، اليوم أنا معاه، بكرة تطلقوا، وللمعلومية هذا زواجي الثاني مو الثالث، احسبوه زي ما تحسبون، بس انتو تحبون تحللون الأمور على كيفكم فحلّلوها زي ما تبون”.

ورداً على سؤال أحد متابعيها عن كون زوجها من الجنسية الباكستانية، استهجنت الاهتمام بجنسية شريكها، كما استغربت ممن يشككون بزواجها من الأصل.

وجاء إعلان البلوشي على الرغم من إعلانها الزواج مرتين في السابق، الزيجة الأولى من المخرج السعودي سمير عارف في عام 2014، وقد انفصلا في 2019، والثانية في آذار/ مارس الماضي، حين كشفت طلاقها من زوجها الثاني، بعد أقل من شهر على دخولهما القفص الذهبي. وكتبت: “أول اختلاف صار بينا قال الزواج قسمة ونصيب. من بعد هل الكلام ما ناقشته، كلّمت أهلي قلتلهم ما أبيه وطلعت وأرسلتله الله يستر عليك ومهرك بيرجع لك وبعدها أعلنت انفصالي”.