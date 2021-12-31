فنانة خليجية تنشر لقطات خاصة مع زوجها قبل طلاقهما- (فيديو) التحالف يكشف عن محرقة موجعة للمليشيات الحوثية بمحافظة مأرب فريق رياضي يقرر الانسحاب من كأس العالم للأندية.. والفيفا يحدد البديل دراسة تكشف السر الكامن وراء عيش الكثير من البشر حياة طويلة وعلاقة ذلك بالطعام نوعا وكما أمير سعودي يثير مواقع التواصل بعد شرائه بضاعة سوق بالكامل تخفيفا عن البائعين – فيديو وفاة سيدة سعودية شهيرة بالخير والعطاء اشتهرت بعبارة يخسى الجوع وأنا أمك مأرب.. حادثة مؤلمة في مخيم لنازحي الجفينة راح ضحيتها وفاة 3 أطفال وإصابة آخرين حزب الإصلاح يوجه دعوة لكافة القوى السياسية بخصوص انهاء الانقلاب وحسم معركة التحرير شاهد.. لحظة مذهلة من فريق كرة قدم ياباني يستخدم الرقص لتحويل ركلة حرة إلى هدف! الامارات تبعث لتركيا مشروع جديد وهام واسطنبول تعلن تعاملها الإيجابي معه
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن قيامه بتنفيذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.
وأضاف التحالف أن استهدافات مأرب أسفرت عن تدمرت 11 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر.
حيث تركزت غالبية تلك الضربات فجراليوم , وتركزت على جبهة البلق والجبهة الجنوبية بشكل عام .
حيث شوهد ادخنة النيران التي التهمت المعدات والاليات والحوثية على بعد عدة كيلومترات.