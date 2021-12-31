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التحالف يكشف عن محرقة موجعة للمليشيات الحوثية بمحافظة مأرب

الجمعة 31 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عن قيامه بتنفيذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.

وأضاف التحالف أن استهدافات مأرب أسفرت عن تدمرت 11 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر.

حيث تركزت غالبية تلك الضربات فجراليوم , وتركزت على جبهة البلق والجبهة الجنوبية بشكل عام .

حيث شوهد ادخنة النيران التي التهمت المعدات والاليات والحوثية على بعد عدة كيلومترات.

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