فريق رياضي يقرر الانسحاب من كأس العالم للأندية.. والفيفا يحدد البديل

الجمعة 31 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس- وكالات

عدد القراءات 362

قرر نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي للعام الثاني على التوالي، الانسحاب من مسابقة كأس العالم للأندية 2021.

وأكد النادي النيوزيلندي في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، أنه لن يشارك في النسخة القادمة من مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي، بسبب جائحة كورونا، بحيث انسحب سابقا من البطولة الماضية التي أقيمت في قطر.

وقال النادي في بيانه: "نادي أوكلاند سيتي أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه في ضوء جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي ذات الصلة التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية".

وبعد انسحاب أوكلاند سيتي، قرر "فيفا" إشراك نادي بيراي من تاهيتي، في المسابقة، بدلا من الفريق النيوزيلندي.

وتنطلق البطولة يوم الخميس في الـ3 من شباط للعام المقبل 2022، على أن تختتم السبت في 12 شباط.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جاني إنفانتينو، أن دولة الإمارات ستنظم النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في "مطلع العام 2022"، للمرة الخامسة في تاريخها.

وقال إنفانتينو "لقد اتخذ القرار باقامة كأس العالم للأندية 2021 مطلع العام 2022. ومع انسحاب اليابان (...) ستكون الإمارات الدولة المضيفة".

وتنظم الإمارات كأس العالم للأندية، للمرة الخامسة بعد دورات سابقة نُظمت في أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.