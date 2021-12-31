وفاة سيدة سعودية شهيرة بالخير والعطاء اشتهرت بعبارة يخسى الجوع وأنا أمك

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توفيت سيدة سعودية، من مدينة حائل، اشتهرت بعبارة الكرم والعطاء "يخسي الجوع وأنا أمك".
واشتهرت السيدة السعودية، أم محمد، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو ظهرت فيه على الرصيف في المملكة وهي تقدم الطعام لأحد المحتاجين بلا مقابل.