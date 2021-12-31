وفاة سيدة سعودية شهيرة بالخير والعطاء اشتهرت بعبارة يخسى الجوع وأنا أمك

الجمعة 31 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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توفيت سيدة سعودية، من مدينة حائل، اشتهرت بعبارة الكرم والعطاء "يخسي الجوع وأنا أمك".

واشتهرت السيدة السعودية، أم محمد، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو ظهرت فيه على الرصيف في المملكة وهي تقدم الطعام لأحد المحتاجين بلا مقابل.