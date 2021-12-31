مأرب.. حادثة مؤلمة في مخيم لنازحي الجفينة راح ضحيتها وفاة 3 أطفال وإصابة آخرين

الجمعة 31 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، بوفاة وإصابة 6 أطفال من أسرة واحدة في أحد مخيمات النازحين بمدينة مارب.

وأوضحت في بيان لها أن ثلاثة أطفال توفوا وأصيب ثلاثة آخرون بحروق متفاوتة مع والديهم، نتيجة احتراق منزلهم المكون من شبكيتين في مخيم الجفينة للنازحين.

وأكدت أن المصابين من اسرة أمين الدحمسي من أبناء المحويت مديرية بني سعد ويعانون من حروق عميقة ولا يزالون مع ابويهم يتلقون العلاجات في مشافي مدينة مأرب.

ويعيش أكثر من مليوني نازح في محافظة مارب معظمهم في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها اليمنيون وعلى وجه الخصوص النازحين.