حزب الاصباح يوجه دعوة لكافة القوى السياسية بخصوص انهاء الانقلاب وحسم معركة التحرير

الجمعة 31 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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دعا رئيس الدائرة السياسية لإصلاح الحديدة الشيخ هادي هيج كل القوى والمكونات السياسية وجميع المواطنين الى توحيد الصف في مواجهة المليشيات الحوثية ومساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بما يمكنهما من مواصلة تحرير اليمن من مخالب التغول الايراني وذراعه الكهنوتي الحوثي

كما ثمن الهيج ما قامت به الشرعية في معالجة تدني قيمة الريال أمام العملات الأخرى والتي أثرت على حياة المواطن المعيشيية، مشدداً على الاستمرار في تثبيت قيمة العملة الوطنية مطالبا الحكومة بضبط أسعار السلع التي تمس المواطن وحياته اليومية.

جاء ذلك في اللقاء الموسع التي اقامته الدائرة السياسية في المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة لمندوبي المديريات بالمحافظة.

ودعا المشاركون كافة القوى السياسية والاجتماعية والرسمية الى رص الصفوف وانهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الروح الوطنية والعمل بما من شأنه تعزيز العلاقات وتوثيقها بما يحقق مصلحة الوطن والترفع عن كل الخلافات من أجل المصالح العليا لليمن وحسم معركة تحريره من براثن مليشيات الكهنوت الحوثي.

حيث ناقش المشاركون العديد من القضايا السياسية المحلية والوطنية المتعلقة بمسار الأداء السياسي الفاعل، المفعم بقضايا الوطن والمواطن وبرامج الأداء السياسي الذي يعزز العلاقات السياسية بمختلف المكونات والفعاليات السياسية بما يخدم العمل الوطني في مواجهة مليشيات الحوثي واجنداته الايرانية.

وأكد المشاركون على أهمية الارتقاء بالعمل السياسي بما يعزز مبدأ التلاحم الوطني وحسم المعركة ضد مليشيا الارهاب الحوثي الايرانية.