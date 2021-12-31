معين عبدالملك يصل الإمارات على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وسبأ تكشف أبرز أهداف الزيارة

الجمعة 31 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 1015

وصل رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، اليوم الجمعة، الى العاصمة الإماراتية ابوظبي على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، في مستهل زيارة رسمية تلبية لدعوة من قيادة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبليه والوفد المرافق له بمطار البطين، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات رئيس بعثة الشرف المرافقة خليفة شاهين، وسفير اليمن لدى الامارات فهد المنهالي والسفير الاماراتي لدى اليمن سالم الغفلي.

وغادر معين عبدالملك، في وقت سابق اليوم، من العاصمة المؤقتة عدن، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، الى دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من القيادة الإماراتية.

وبحسب وكالة سبأ، سيجري رئيس الوزراء، خلال الزيارة مباحثات مع المسئولين في دولة الامارات العربية المتحدة تتعلق بالعلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين البلدين، واليات تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والموقف الاماراتي الداعم والمستمر لليمن وشعبها في هذه الظروف الاستثنائية ومشاركتها الفاعلة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي، وبحث إسناد جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتتناول اللقاءات أيضا تنسيق المواقف المشتركة إزاء عدد من القضايا والمواضيع، والدور المعول على الاشقاء في دولة الامارات من خلال عضويتها في مجلس الامن الدولي للعامين 2022- 2023م، للحفاظ على الاجماع الدولي تجاه الازمة اليمنية،وفق الوكالة.

كما سيشهد معين عبدالملك، الاحتفال باليوم الوطني للامارات في إكسبو 2020 دبي وزيارة جناح اليمن وعدد من الاجنحة المشاركة.