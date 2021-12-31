منتخب الناشئين يعود الى أرض الوطن حاملا أول كأس للكرة اليمنية.. صورة

الجمعة 31 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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عاد، اليوم الجمعة، المنتخب اليمني للناشئين، المتوج مؤخرا ببطولة كأس اتحاد غرب اسيا، الى العاصمة المؤقتة عدن.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني للناشئين إلى مطار عدن الدولي،ظهر اليوم.

وتوج المنتخب اليمني بقيادة المدرب الوطني قيس محمد صالح لأول مرة في تاريخه ببطولة غرب اسيا تحت سن 17 سنة التي اقيمت بمدينة الدمام، بعد فوزه في المباراة النهائية امام السعودية بركلات الترجيح 4-3، يوم 13 ديسمبر الجاري.

وحظي لاعبوا المنتخب وجهازه الفني والاداري برعاية كبيرة وحصلوا على مكافات تحفيزية.

واستقبل الرئيس هادي بعثة المنتخب في الرياض بعد تتويجهم، كما تم تكريم اللاعبين في قطر ومصر قبل ان يعودوا اليوم الى عدن.

وعقب الفوز بالبطولة الاسيوية، شهدت المحافظات اليمنية جميعها احتفالات وفرحة عارمة بهذا الانجاز الكروي غير المسبوق.