عاجل الحرائق تلتهم الآليات والمعدات العسكرية الحوثية في الجبهة الجنوبية والبلق بمحافظة مأرب قادمة من إيران.. البحرية الأمريكية تصادر كمية ضخمة من المخدرات في بحر العرب التحالف ينشر صوراً تثبت اتخاذ الحوثي للمدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية إجتماع إستثنائي لمجلس الوزراء و«معين عبد الملك»يبشّر اليمنيين:تحول نوعي خلال الأيام القادمة في المعركة العسكرية مصرع قيادي حوثي بنيران القبائل في عمران التحالف يدعو المدنيين إلى سرعة إخلاء معسكر السوادية في محافظة البيضاء رئيس الفيفا يهين الكاف! تحرك شعبي واسع يعتزم مقاضاة الرئيس سعيد إثر إقرار قانون المالية موقع ميديا بارت : هذه الدولة الصغيرة في شمال أوروبا تتحدى الصين ماذا يحدث في جسمك من نتائج عن التخلي عن تناول الخبز
باغتت مقاتلات التحالف العربي فجر اليوم بسلسلة هجمات مهدفة استهدفت المعدات والاليات العسكرية التابعة للمليشيات الحوثية في جبهة البلق والجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب بشكل عام.
وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس أن قرابة أثنى عشر غارة شنتها طارات التحالف على مواقع المليشيا الحوثية المدعومة من ايران.
وأضاف المصدر أن دخان احتراق معدات وآليات المليشيات الحوثية تم مشاهدته من عدة كيلومترات.
مؤكدا أن الضربات استهدفات أطقم مسلحة وعربات Bm وأسلحة رشاشه ومعدات ثقيلة للمليشيات. وشهدت الأيام الماضية هدوء نسبيا في المواجهات بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية باستثناء تبادل قصف بالأسلحة الثقيلة.