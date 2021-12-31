عاجل الحرائق تلتهم الآليات والمعدات العسكرية الحوثية في الجبهة الجنوبية والبلق بمحافظة مأرب

الجمعة 31 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مارب برس - خاص

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باغتت مقاتلات التحالف العربي فجر اليوم بسلسلة هجمات مهدفة استهدفت المعدات والاليات العسكرية التابعة للمليشيات الحوثية في جبهة البلق والجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب بشكل عام.

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس أن قرابة أثنى عشر غارة شنتها طارات التحالف على مواقع المليشيا الحوثية المدعومة من ايران.

وأضاف المصدر أن دخان احتراق معدات وآليات المليشيات الحوثية تم مشاهدته من عدة كيلومترات.

مؤكدا أن الضربات استهدفات أطقم مسلحة وعربات Bm وأسلحة رشاشه ومعدات ثقيلة للمليشيات. وشهدت الأيام الماضية هدوء نسبيا في المواجهات بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية باستثناء تبادل قصف بالأسلحة الثقيلة.