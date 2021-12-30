قادمة من إيران.. البحرية الأمريكية تصادر كمية ضخمة من المخدرات في بحر العرب التحالف ينشر صوراً تثبت اتخاذ الحوثي للمدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية إجتماع إستثنائي لمجلس الوزراء و«معين عبد الملك»يبشّر اليمنيين:تحول نوعي خلال الأيام القادمة في المعركة العسكرية مصرع قيادي حوثي بنيران القبائل في عمران التحالف يدعو المدنيين إلى سرعة إخلاء معسكر السوادية في محافظة البيضاء رئيس الفيفا يهين الكاف! تحرك شعبي واسع يعتزم مقاضاة الرئيس سعيد إثر إقرار قانون المالية موقع ميديا بارت : هذه الدولة الصغيرة في شمال أوروبا تتحدى الصين ماذا يحدث في جسمك من نتائج عن التخلي عن تناول الخبز تعرف على أرقام ثروة شاروخان التي لا تصدّق
صادرت سفينتان للبحرية الأمريكية 385 كيلوغراما من الهيروين في بحر العرب تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار.
وقالت فرقة العمل الدولية في بيان إن سفينتي الدوريات الساحلية “يو إس إس تيمبيست” و”يو إس إس تايفون” ضبطتا المخدرات مخبأة على متن سفينة صيد عديمة الجنسية تبحر في مياه الشرق الأوسط.، بحسب أسوشيتد برس.
وأوضحت البحرية أن سفينة الصيد جاءت على الأرجح من إيران.
وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، القائد تيموثي هوكينز، إن أفراد الطاقم التسعة عرفوا أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون.
ويتم تهريب الهيروين إلى الشرق الأوسط وحتى أوروبا عن طريق البر من إيران وأفغانستان عبر الطرق البرية البالية في البلقان أو جبال القوقاز الجنوبية