التحالف ينشر صوراً تثبت اتخاذ الحوثي للمدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية

الخميس 30 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نشر التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، صوراً تثبت قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية.

وأوضح التحالف أن الصور أثبتت استخدام ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين بالستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوه، مما يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه وخاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.