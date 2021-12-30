قادمة من إيران.. البحرية الأمريكية تصادر كمية ضخمة من المخدرات في بحر العرب التحالف ينشر صوراً تثبت اتخاذ الحوثي للمدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية إجتماع إستثنائي لمجلس الوزراء و«معين عبد الملك»يبشّر اليمنيين:تحول نوعي خلال الأيام القادمة في المعركة العسكرية مصرع قيادي حوثي بنيران القبائل في عمران التحالف يدعو المدنيين إلى سرعة إخلاء معسكر السوادية في محافظة البيضاء رئيس الفيفا يهين الكاف! تحرك شعبي واسع يعتزم مقاضاة الرئيس سعيد إثر إقرار قانون المالية موقع ميديا بارت : هذه الدولة الصغيرة في شمال أوروبا تتحدى الصين ماذا يحدث في جسمك من نتائج عن التخلي عن تناول الخبز تعرف على أرقام ثروة شاروخان التي لا تصدّق
نشر التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، صوراً تثبت قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستحداث مركز للجمارك داخل معسكر السوادية بمحافظة البيضاء، واتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية كدروع بشرية.
وأوضح التحالف أن الصور أثبتت استخدام ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم للمعسكر في إطلاق صاروخين بالستيين من داخل المعسكر باتجاه محافظة شبوه، مما يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه وخاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.