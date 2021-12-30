مصرع قيادي حوثي بنيران القبائل في عمران

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لقي قيادي في مليشيات الحوثي الإيرانية مصرعه، اليوم الخميس، بنيران مسلحين قبليين في محافظة عمران شمال اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن "القيادي الحوثي محمد عبدالله عذري والمعين من قبل المليشيا مديرا لشرطة السكيبات بمديرية قفلة عذر قتل اليوم برصاص مسلحين من أبناء المنطقة، أثناء خروجه بحملة عسكرية ضد المواطنين".
يأتي ذلك وسط تصاعد حالة الرفض والمقاومة المجتمعية لمليشيات الحوثي الإيرانية ومحاولاتها للسطو على أراضي وممتلكات المواطنين وتسليمها لعناصرها القادمين من صعدة.
وفي أغسطس الماضي، هاجم مسلحون قبليون، إدارة أمن مديرية قفلة عذر وقتلوا وأصابوا عددا من عناصر المليشيات الحوثية.