التحالف يدعو المدنيين إلى سرعة إخلاء معسكر السوادية في محافظة البيضاء

الخميس 30 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 708

دعا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قبل قليل، المدنيين إلى سرعة إخلاء معسكر السوادية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفادت وسائل إعلام سعودية عن التحالف قوله، إن "الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء".

وأضاف، أن "ميليشيات الحوثي استحدثت مركزا للجمارك بمعسكر السوادية واتخذت المدنيين دروعا بشرية، ونتخذ الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيا الحوثي".

وتابع: "على المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظا على سلامتهم".