التحالف يدعو المدنيين إلى سرعة إخلاء معسكر السوادية في محافظة البيضاء

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دعا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قبل قليل، المدنيين إلى سرعة إخلاء معسكر السوادية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وأفادت وسائل إعلام سعودية عن التحالف قوله، إن "الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء".
وأضاف، أن "ميليشيات الحوثي استحدثت مركزا للجمارك بمعسكر السوادية واتخذت المدنيين دروعا بشرية، ونتخذ الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تهديدات من جانب ميليشيا الحوثي".
وتابع: "على المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية حفاظا على سلامتهم".