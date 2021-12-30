تعرف على أرقام ثروة شاروخان التي لا تصدّق

الخميس 30 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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يعد الممثل الهندي ​شاروخان​ واحدًا من أغنى الممثلين في العالم قدم مسيرة مليئة بالاعمال التي حققت نجاحات استثنائية وصلت الى العالم كله.

ويتساءل البعض كم تبلغ قيمة ثروة هذا النجم البوليوودي وحسب ما اشارت اليه الدراسات تصل قيمة صافي ثروة تقدر الى حوالي 600 مليون دولار حتى الان مع امكانية تكاثرها في كل عمل واعلان وفيلم يقدمه او يشارك فيه.

ثروة شاروخان ليست فقط مادية بل ايضاً معنوية اذ وصل الى قلب الجمهور وعدد متابعيه يفوق الخيال من كل بلدان العالم.

يتصدر آريان خان إبن النجم البوليوودي شاروخان عناوين مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ألقي القبض عليه بقضية تعاطي المخدرات بعدما ضبط مكتب المكافحة بحوذته و ثمانية من أصدقائه كمية منها أثناء رحلتهم البحرية على متن يخت فاخر.

ورفضت المحكمة يوم 20 تشرين الأول طلب الإفراج عنه بكفالة، وستستمع إلى طلب الإفراج عنه بكفالة في 26 تشرين الاول في بومباي.

وسُرّبت محادثات حصلت بين آريان خان وبين الممثلة الهندية أنانيا بانداي وهما يناقشان فيها شراء عقاقير مخدرة وحشيش.