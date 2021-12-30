إحياء الذكرى الـ 14 لرحيل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بصنعاء  

الخميس 30 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- خاص

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استقبل منزل الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر اليوم الخميس في العاصمة صنعاء، المئات من المواطنين الذين شاركوا في فعالية إحياء الذكرى الـ 14 لرحيل رئيس مجلس النواب اليمني السابق وشيخ مشائخ اليمن وحكيمها، الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، طيب الله ثراه.

وخلال الفعالية التي شارك فيها حشد كبير من المواطنين تقدمتهم شخصيات قبلية وسياسية، استعرض الحاضرون التاريخ النضالي الكبير الذي عاشه الشيخ عبدالله الأحمر في مختلف مراحل عمره، مشيدين بما مثله الشيخ من مرجعية هامة لكافة قبائل اليمن.

وحسب موقع "الأحمر نت" فقد أشار الحاضرون في الفعالية إلى المواقف والأدوار الوطنية الهامة التي لعبها الشيخ الأحمر خلال مسيرته النضالية على المستوى المحلي والإقليمي، ودوره في خلق وئام تام بين القبلية والدولة على مدى العقود الماضية.

وقد ثمن الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر هذا الحضور الكبير للقيادات القبلية والسياسية وكافة المواطنين الذين جاءوا للمشاركة في إحياء هذه الذكرى من عدد من المحافظات.

من جانبه، اعتبر الشيخ حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر هذا الحضور السنوي يؤكد أن المكانة الكبيرة التي حظي بها الشيخ الراحل لدى كافة المكونات السياسية والقبلية.

يشار إلى الفعالية قد شهدت وصلات إنشاديه وقصائد شعرية أشارت في مجملها إلى المواقف التاريخية والوطنية للشيخ الراحل، طيب الله ثراه.