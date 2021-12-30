الجيش الوطني يكشف عن ضربة موجعة للمليشيات الحوثية بجبهة الكسارة بمحافظة مأرب

الخميس 30 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قتل اكثر من 18 مسلحاً من مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة الكسارة غرب محافظة مارب.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش بجبهة الكسارة نصبوا كميناً محكماً لما لا يقل عن 18 عنصراً من المليشيا الحوثية".. مؤكداً مصرعهم جميعاً.

وأضاف " أن طيران التحالف دمّر عربة مدرعة واثنين أطقم حوثية بما عليها من عتاد وأفراد، في ذات الجبهة".