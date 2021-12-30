رئيس الفيفا يهين الكاف! تحرك شعبي واسع يعتزم مقاضاة الرئيس سعيد إثر إقرار قانون المالية موقع ميديا بارت : هذه الدولة الصغيرة في شمال أوروبا تتحدى الصين ماذا يحدث في جسمك من نتائج عن التخلي عن تناول الخبز تعرف على أرقام ثروة شاروخان التي لا تصدّق إحياء الذكرى الـ 14 لرحيل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بصنعاء الجيش الوطني يكشف عن ضربة موجعة للمليشيات الحوثية بجبهة الكسارة بمحافظة مأرب محافظ البنك المركزي يقود معركة جديدة لتحقيق الاستقرار وضرب المضاربين بالعملة شابة تخسر أكثر من 100 كيلو من وزنها.. لهذا السبب مأرب.. مهرجان نسوي حاشد لدعم الجيش الوطني
ناقش محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي جمعية الصرافين ومؤسسي شركة الشبكة الموحدة للأموال، خطط البنك للارتقاء بالعمل المصرفي وتحقيق الاستقرار بمساندة الأشقاء والأصدقاء.
وأكد اللقاء أهمية خطط الارتقاء بالعمل المصرفي والتي ستعزز بإصلاحات هيكلية عميقة ستنفذها الحكومة في مختلف المجالات خاصة في المجالات المالية والاقتصادية والبناء المؤسسي، بهدف تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق العام ومحاربة الفساد، لتحقيق الاستدامة المالية والامتناع عن استخدام التمويل التضخمي الذي كان من أهم أسباب الاختلالات في موازين منظومة الاقتصاد الكلي خلال الفترة الماضية.
ونوه محافظ البنك، بالدور الكبير الذي تلعبه جمعية الصرافين في الارتقاء بالعمل المصرفي وتقديم الخدمة للمواطنين في مختلف المناطق وتنقية شبكة الحوالات من المضاربين وغير المرخصين الذين يمارسون العمل بدون تراخيص ويسببون إرباكاً في أسواق الصرف ويسيئون بممارساتهم غير القانونية لمنتسبي هذه المهنة.
وأعرب غالب، عن أمنياته بقيام مؤسسي الشبكة الموحدة بسرعة تفعيل أعمال شبكة الحوالات المالية الموحدة وربطها بالبنك المركزي، لما لذلك من أهمية في حوكمة العمل وتطبيق أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبهم رحب ممثلو جمعية الصرافين ومؤسسي شركة الشبكة الموحدة للأموال، بالقيادة الجديدة للبنك المركزي .. مؤكدين استعدادهم للتعاون وبذل أقصى الجهود في دعم إجراءات البنك والحكومة، وبما يحقق الاستقرار ويخدم الصالح العام وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة والامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية الأمن القومي للجمهورية والمواطنين اليمنيين.
حضر اللقاء منصور راجح وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك.