شابة تخسر أكثر من 100 كيلو من وزنها.. لهذا السبب

الخميس 30 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

عدد القراءات 360

في واقعة غريبة من نوعها، اكتسبت بيني ليفر البالغة من العمر43 عامًا، من تكساس، الوزن في الجامعة بعد تغيير عادات نمط حياتها فأصبحت لا تواظب على تمارينها الرياضية وبدأت في تناول المأكولات التي لم يكن مسموحاً لها بتناولها في مراحل عديدة من حياتها

وحسبما قالت لبرنامج «صباح الخير أميركا» واجهت ليفر قبل ثلاث سنوات، التي كان وزنها في ذلك الوقت أكثر من 300 رطل (حوالي 200 كيلو)، موقفاً يهدد حياتها عندما انتهى بها المطاف في غرفة الطوارئ بعد أن عانت من ضربات قلب سريعة

أخبر طبيب القلب ليفر أنها تعاني من ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة تؤثر على غرف القلب العلوية، وفقاً لـ«مايو كلينك» يمكن أن تتراوح أعراض مرضها من ألم في الصدر إلى ضيق في التنفس وخفقان القلب ودوار

لمنع هذا النبض السريع والأعراض التي قد تصاحبه، قد يضطر بعض المصابين بهذه الحالة إلى تغيير نمط حياتهم من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتقليل استخدام الكحول، وتجنب التوتر وتناول نظام غذائي متوازن

وقالت ليفر: «كان نبض قلبي 236 وأنا جالسة في العمل. أخبرني طبيب القلب أنني بحاجة إلى تغيير نمط حياتي وإلا سأصاب بنوبة قلبية، مما قد يؤدي إلى الموت»

مع تحذير طبيب القلب الخاص بها، قالت ليفر إنها قررت الالتزام ببرنامج «أوبتافيا» لإنقاص الوزن وخسرت 160 رطلاً. وأشارت بيفر إلى أن «البرنامج جعل من السهل جداً الوصول إلى أهدافي من خلال دعم مدربي والمجتمع»

وقالت عن الثقة التي اكتسبتها خلال رحلتها لفقدان الوزن: «شعرت بأنني لا أقهر. إذا تمكنت من تحقيق هذا الهدف بإمكاني فعل أي شيء آخر أريده»

بالإضافة إلى تعديل نمط حياتها، قررت ليفر أيضاً إحداث تغيير في حياتها المهنية وأصبحت تعمل في مركز للإطفاء. وقالت إنها تأمل في الحصول على «شهادة كاملة» كامرأة إطفاء بحلول خريف 2022

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إجراء تغييرات في نمط حياتهم ليعيشوا حياة أكثر صحية، قالت ليفر إنها توصي بعدم القيام بذلك بمفردهم والاستعانة بصديق أو مدرب أو من لديه نفس الأهداف

وظهرت ليفر في الذكرى العشرين لمجلة «بيبول» لإصدارها السنوي «نصف حجمكم»