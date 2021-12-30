مأرب.. مهرجان نسوي حاشد لدعم الجيش الوطني  

الخميس 30 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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احتضنت حديقة مأرب لاند مهرجانا ترفيهيا نسويا حاشدا، وسط مدينة مارب، نظمته اللجنة التنفيذية بمجلس التعبئة والاسناد بأمانة العاصمة بالتعاون مع مؤسسة وطن التنموية ، تحت شعار "معاً لدعم الجيش الوطني".

وخلال المهرجان الذي تخلله بازار ترفيهي وحفل خطابي وفقرات مسرحية وانشادية واستعراض للزهرات وقصائد حماسية، تفاعلت الحشود النسوية بتقديم اصناف الدعم المالي والعيني تقديرا للملحمة التي يخوضها رجال الجيش والمقاومة ضد المليشيات الحوثية الإيرانية في كل الجبهات.

وثمنت رئيس وحدة المرأة بمجلس التعبئة والإسناد بأمانة العاصمة "فاطمة علي" التفاعل المادي والعيني الذي قدمته النساء في المهرجان والبازار، مؤكدة ان ريع هذه الجهود التلقائية والعفوية سوف تذهب لدعم صمود الابطال في الجبهات كتعبير رمزي لوقوف الجميع معهم في كل الميادين.

كما أُعلن في المهرجان عن مزاد علني للبدلة العسكرية الخاصة بالشهيد مروان صايل التي تبرع بها طفلا الشهيد خلال المهرجان وفاء لدمه وتواصلا لبطولته. حيث افتتح البرلماني د. عبدالملك القصوص المزاد بثلاثمائة الف ريال تلاه رجل اعمال بمليون ريال.

واقترح منظمو المهرجان دعوة الجميع للتفاعل مع المزاد عبر منصة تويتر وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم الاعلان عنها عبر صفحة الصحفي محمد الجماعي مسئول وحدة الاعلام بمجلس اسناد العاصمة.