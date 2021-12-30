الحكيمي يوضح خداع إيران بشأن مصير عبدالملك الحوثي

الخميس 30 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- خاص

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علق الكاتب الصحافي عبدالفتاح الحكيمي على خبر إجلاء زعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي من عمران أو صعدة انه محض افتراء تبثه أجهزة استخبارات الحوثيين التي يديرها الحرس الثوري الإيراني ومليشيات حزب الله.

وقال الحكيمي في تصريح لموقع "مأرب برس" إن المذكرة المسربة حول طلب إيران إجلاء وإخراج الحوثي من اليمن بسبب الأخطار المحدقة بحياة هذا المعتوه تهدف إلى تضليل قيادة غرفة عمليات قوات التحالف العربي بعد تنفيذ حملات الضربات الجوية اليومية المكثفة الاخيرة على مدار الساعة والتي استهدفت ملاحقة قادة عصابة الحوثي في مختلف أوكارهم ومخابئهم بصنعاء وغيرها بصورة ممنهجة ودقيقة وحققت إصابات عديدة كان أبرزها مصرع الإرهابي الدولي حسن ايرلو.

وأضاف عبدالفتاح الحكيمي قائلا "تم تسريب خبر إجلاء عبدالملك الحوثي في عملية إيرانية خاصة بغرض حمايته من ضربات طيران التحالف والتشويش عن مكان تواجده الفعلي داخل الأراضي اليمنية وربما في إحدى غرف الصرف الصحي للتمويه وتفادي مصيره الذي تحدد مسبقاً من قبل قوات التحالف بخطوة لا رجعة عنها.