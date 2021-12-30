لماذا قررت السعودية فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام

الخميس 30 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعادت السعودية الخميس فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام في مكة المكرّمة على وقع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، لتعود المسافات تفصل المصلين الذين عادة ما يؤدون صلواتهم كتفا إلى كتف.

وسجلت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي الاربعاء 744 اصابة جديدة وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ منتصف آب/أغسطس الماضي. وقرّرت وزارة الصحة على ضوء ذلك إعادة إلزام وضع الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

ولاحقا أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام "تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين"، إنّما من دون تقليل عدد المصلين.

وعادت ملصقات التباعد الاجتماعي إلى المسجد لتحدّد مكان وقوف المصلين بدءا من صلاة الظهر، وهي كانت أزيلت في 17 تشرين الأول/اكتوبر الماضي حين خفّفت المملكة من الإجراءات المرتبطة بمكافحة الوباء.

وكانت السعودية أغلقت المسجد الحرام في آذار/مارس 2020 ثم أعادت فتحه أمام الحجاج في ظل إجراءات صارمة في تموز/يوليو، إلى أن عادت طاقته الاستيعابية بالكامل هذا العام.