الدولار يعاود الصعود أمام الريال اليمني ويقترب من الـ 1000 «أسعار الصرف الآن»

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس في صنعاء وعدن:
الأسعار في صنعاء:
شراء الدولار 599
بيع الدولار 601
شراء السعودي 158.20
بيع السعودي 158.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 952
بيع الدولار 970
شراء السعودي 250
بيع السعودي 260