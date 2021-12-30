آخر الاخبار

الدولار يعاود الصعود أمام الريال اليمني ويقترب من الـ 1000 «أسعار الصرف الآن» زنازين السجون غير القانونية تودي بحياة أكثر من 150 معتقلا والحوثي والإمارات يتقاسمان المسئولية الجنائية أول ثمار تحسن العملة ينعكس على اسعار تذاكر ركاب حافلات النقل البري اسرائيل تقول أن إيران على بُعد 8 أسابيع من تطوير قنبلة نووية شاهد صور لصاروخ باليستي بعد سقوطه في مأرب الآهلة بالسكان قتلى وجرحى من جنود العمالقة بشبوة في هجوم استهدف احدى المعسكرات استخبارات التحالف والشرعية تنجحان في اختراق جماعة الحوثي من الداخل جامعة الحكمة ومكتب الثقافة بتعز ينظمان ندوة تحت شعار تعز ماض مشرق وحاضر متجدد الملك سلمان: حريصون على أمن اليمن وندعو الحوثي للاحتكام للعقل وتقديم مصالح الشعب اليمني على سواها وكالة فرنسية تكشف تفاصيل لأول مرة في القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين

الدولار يعاود الصعود أمام الريال اليمني ويقترب من الـ 1000 «أسعار الصرف الآن»

الخميس 30 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1317

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس في صنعاء وعدن: 

الأسعار في صنعاء: 

 شراء الدولار 599

بيع الدولار 601

شراء السعودي 158.20

بيع السعودي 158.50

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 952

بيع الدولار 970

شراء السعودي 250

بيع السعودي 260

إقراء أيضاً
زنازين السجون غير القانونية تودي بحياة أكثر من 150 معتقلا والحوثي والإمارات يتقا
أول ثمار تحسن العملة ينعكس على اسعار تذاكر ركاب حافلات النقل البري
شاهد صور لصاروخ باليستي بعد سقوطه في مأرب الآهلة بالسكان
قتلى وجرحى من جنود العمالقة بشبوة في هجوم استهدف احدى المعسكرات
استخبارات التحالف والشرعية تنجحان في اختراق جماعة الحوثي من الداخل
الملك سلمان: حريصون على أمن اليمن وندعو الحوثي للاحتكام للعقل وتقديم مصالح الشعب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس